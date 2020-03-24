За добу в Туреччині померли 7 осіб, виявлено 343 інфікованих — міністр

За минулу добу в Туреччині в результаті інфікування коронавірусом померло ще 7 людей, загальна кількість смертей склала 44. Нових випадків інфікування - 343, загалом - 1872.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"Скільки людей? На це питання щодня відповідають у 195 країнах. Хоч ми й маємо втрати, для Туреччини ще не занадто пізно... Нових заражень 343. Ми втратили 7 наших пацієнтів. Один мав хронічну обструктивну хворобу легенів. Шість були в похилому віці. Ми такі ж сильні, як і заходи, яких вживаємо", - повідомив міністр.

За його словами, за останні 24 години було проведено 3 952 тестування на виявлення коронавірусу.

Нагадаємо: у вівторок до Анкари прибув вантаж з Китаю, в якому зокрема ліки, що прискорюють одужання у випадках зараження коронавірусом. Отримання ліки будуть розподілені реанімаційними відділеннями та відправлені до 40 міст країни.