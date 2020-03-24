Коронавірус в Італії: за добу - 3612 нових випадків, 743 померлих

В Італії рівень смертності від коронавірусу продовжує зростати після незначного спаду: за добу зареєстровано 743 летальні випадки і 3612 нових випадків зараження.

Про це свідчать дані Служби цивільного захисту Італії.

Так, кількість померлих від Covid-19 в Італії за останню добу збільшилася до 6 820 (плюс 743), а загальна кількість інфікованих перевищила 69 тисяч (плюс 3612).

Від початку пандемії від коронавірусу в країні вилікувалися 8326 пацієнтів.

Як повідомлялося, лише днем раніше від коронавірусу помер 601 пацієнт і почалися розмови про початок спаду епідемії в Італії.

21 березня в Італії за добу було зареєстровано рекордні 793 смерті від коронавірусу.

Загалом більше половини всіх випадків коронавірусу в країні зафіксовано у Ломбардії – 30 703 (дані враховують хворих, померлих та пацієнтів, які одужали), далі ідуть Емілія Романа (9254) та Венето (5948).

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Всього станом на вівторок, 24 березня, у світі загальна кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 401 тисячу, із них летальних – майже 17,5 тисяч.

Фото: ANSA/Marco Ottico