В Італії виписали з лікарні ймовірного пацієнта №1

В Італії виписали з лікарні так званого пацієнта №1, з якого, ймовірно, почався спалах коронавірусу Covid-19 в Ломбардії.

Про це повідомляє ANSA.

«38-річного чоловіка з Кодоньо, який був так званим пацієнтом №1 в Італії, у понеділок виписали з лікарні Сан-Матео у Павії», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чоловік потрапив до лікарні Колоньо 19 лютого. Однак 21-22 лютого був переміщений у вкрай важкому стані в лікарню Павії.

9 березня пацієнт знову почав дихати самостійно.

«Мені пощастило, залишайтеся вдома… Від цієї хвороби можливо одужати… Знову самостійно дихати – це найпрекрасніша річ у світі», - сказав він у відеозверненні, опублікованому у соцмережі.

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За даними сайту Worldometers, станом на 15:42 24 березня у світі зареєстрували 395 579 випадків зараження коронавірусом, з яких 103 732 осіб одужали й 17 234 людей померли.

В Італії кількість хворих на коронавірус становить майже 64 тисячі, також зафіксовано понад 6 тис. смертей.

Фото: ANSA