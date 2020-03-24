В Італії виписали з лікарні ймовірного пацієнта №1
Про це повідомляє ANSA.
«38-річного чоловіка з Кодоньо, який був так званим пацієнтом №1 в Італії, у понеділок виписали з лікарні Сан-Матео у Павії», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, чоловік потрапив до лікарні Колоньо 19 лютого. Однак 21-22 лютого був переміщений у вкрай важкому стані в лікарню Павії.
9 березня пацієнт знову почав дихати самостійно.
«Мені пощастило, залишайтеся вдома… Від цієї хвороби можливо одужати… Знову самостійно дихати – це найпрекрасніша річ у світі», - сказав він у відеозверненні, опублікованому у соцмережі.
За даними сайту Worldometers, станом на 15:42 24 березня у світі зареєстрували 395 579 випадків зараження коронавірусом, з яких 103 732 осіб одужали й 17 234 людей померли.
В Італії кількість хворих на коронавірус становить майже 64 тисячі, також зафіксовано понад 6 тис. смертей.
Фото: ANSA