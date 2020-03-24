В Італії від коронавірусу помер друг українських емігрантів у Мілані
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
«Отець Джанкарло Квадрі, якого ще називали другом емігрантів та священником, уважним до потреб усіх, помер 22 березня від Covid-19 в Мілані. Впродовж 1996-2014 років о. Джанкарло був відповідальний за душпастирство емігрантів в архидієцезії Мілану. Він був другом також і українських емігрантів», - йдеться у повдіомленні.
Як зазначається, у 2001 році саме до о. Джанкарло звернулися в Мілані українські жінки із проханням допомогти заснувати в місті громади УГКЦ.
«Я пригадую, як одного дня прийшли до мене дві українські жінки і сказали: «Отче, ми хочемо заснувати тут українську громаду». Я не знав, з чого розпочати. Треба було українського священника. Отож, ми зателефонували до Риму. Але, незважаючи на всі мої зусилля, мені не вдалося знайти українського священника. Однак це вдалося тим жінкам…», - розповідав о. Джанкарло.
У фільмі «Церква в еміграції: Італія» Катерина Федів, одна із тих жінок, які докладали зусиль до заснування громади УГКЦ у Мілані, зазначає, що о. Джанкарло Квадрі особисто зустрічав на вокзалі о. Василя Поточняка, коли той приїхав відслужити першу Божественну Літургію.
«На центральному вокзалі нас було шестеро – п’ятеро жінок і я. Тоді з 12-го перону, коли поїзд зупинився, зійшов о. Василь, весь благочестивий і тремтячий», – згадував той момент сам о. Джанкарло.
Окрім допомоги в заснуванні громади, священник був частим гостем на урочистих, особливо пасхальних богослужіннях греко-католиків у Мілані.
Як повідомляє VaticanNews, в Італії від коронавірусу Covid-19 померли вже понад 30 римо-католицьких священників, 16 із них у дієцезії Бергамо.
Зазначається, що Українська громада Святого священномученика Йосафата у Мілані на сьогодні, дотримуючись умов карантину, не збирається на спільні богослужіння, але продовжує духовно єднатися за посередництвом сучасних засобів комунікації.
Як повідомлялося, за даними Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 - померли.
В Італії зафіксували 63 927 випадків Covid-19, 6 077 смертей і 7 432 випадки одужання.
За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.
Фото: news.ugcc.ua