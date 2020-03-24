В Італії від коронавірусу помер друг українських емігрантів у Мілані

В Мілані не стало отця Джанкарло Квадрі, якого називали другом українських емігрантів.

Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

«Отець Джанкарло Квадрі, якого ще називали другом емігрантів та священником, уважним до потреб усіх, помер 22 березня від Covid-19 в Мілані. Впродовж 1996-2014 років о. Джанкарло був відповідальний за душпастирство емігрантів в архидієцезії Мілану. Він був другом також і українських емігрантів», - йдеться у повдіомленні.

Як зазначається, у 2001 році саме до о. Джанкарло звернулися в Мілані українські жінки із проханням допомогти заснувати в місті громади УГКЦ.

«Я пригадую, як одного дня прийшли до мене дві українські жінки і сказали: «Отче, ми хочемо заснувати тут українську громаду». Я не знав, з чого розпочати. Треба було українського священника. Отож, ми зателефонували до Риму. Але, незважаючи на всі мої зусилля, мені не вдалося знайти українського священника. Однак це вдалося тим жінкам…», - розповідав о. Джанкарло.

У фільмі «Церква в еміграції: Італія» Катерина Федів, одна із тих жінок, які докладали зусиль до заснування громади УГКЦ у Мілані, зазначає, що о. Джанкарло Квадрі особисто зустрічав на вокзалі о. Василя Поточняка, коли той приїхав відслужити першу Божественну Літургію.

«На центральному вокзалі нас було шестеро – п’ятеро жінок і я. Тоді з 12-го перону, коли поїзд зупинився, зійшов о. Василь, весь благочестивий і тремтячий», – згадував той момент сам о. Джанкарло.

Окрім допомоги в заснуванні громади, священник був частим гостем на урочистих, особливо пасхальних богослужіннях греко-католиків у Мілані.

Як повідомляє VaticanNews, в Італії від коронавірусу Covid-19 померли вже понад 30 римо-католицьких священників, 16 із них у дієцезії Бергамо.

Зазначається, що Українська громада Святого священномученика Йосафата у Мілані на сьогодні, дотримуючись умов карантину, не збирається на спільні богослужіння, але продовжує духовно єднатися за посередництвом сучасних засобів комунікації.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 - померли.

В Італії зафіксували 63 927 випадків Covid-19, 6 077 смертей і 7 432 випадки одужання.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: news.ugcc.ua