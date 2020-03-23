Авіапатруль НАТО у Балтії за тиждень двічі піднімався через літаки РФ

Винищувачі повітряної поліції НАТО, які несуть чергування в країнах Балтії, минулого тижня двічі піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводити російські військові літаки в міжнародному повітряному просторі.

Про це повідомляє Міноборони Литви.

«16-22 березня 2020 року винищувачі НАТО, які проводили місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, двічі піднімалися в небо для ідентифікації та супроводу військових літаків РФ в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 18 березня винищувач НАТО перехопив літак Ан-26, що летів з Калінінграда на «материкову» частину Російської Федерації відповідно до плану польоту, але з вимкненим бортовим транспондером, підтримуючи радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом.

А 20 березня літак-винищувач авіації НАТО перехопив літак Ан-26, що летів у зворотному напрямку - і також з вимкненим бортовим ретранслятором, підтримуючи радіозв'язок з регіональним центром управління повітряним рухом.

Як повідомлялося, авіапатруль НАТО, місія повітряної поліції в країнах Балтії здійснюється з авіабаз, що знаходяться в Литві та Естонії.