Американські бомбардувальники B-2 перекинули до Європи

Оперативна група стратегічних бомбардувальників B-2 Spirit Stealth Bomber прибула на авіабазу Лажеш, що на Азорських островах (Португалія) для проведення навчальних тренувань.

Про це повідомляється на офіційному сайті Командування Повітряних сил США у Європі та Африці.

"Літаки виконуватимуть завдання на різних військових об’єктах в зоні відповідальності Європейського Командування Збройних сил США", - йдеться у повідомленні.

Також у заяві наголошується, що інтеграція із союзниками по НАТО, країнами-партнерами та іншими спільними підрозділами є внеском у готовність наступальних сил та дозволяє Командуванню будувати міцні та стратегічні відносини, необхідні для протидії широкому колу глобальних викликів.

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Як зазначається, на авіабазі Лажеш дислокується 65-та група наземного обслуговування, завданням якої є надання підтримки у бойових операціях, забезпечення експедиційних переміщень винищувачів, військових літаків та глобальний зв'язок із командирами бойових підрозділів.