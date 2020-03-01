Американський авіаносець увійшов у Середземне море

Авіаносна ударна група ВМС США на чолі з авіаносцем USS Eisenhower увійшла в Середземне море.

Про це передає Інтерфакс.

Авіаносець тримає курс у Східне Середземномор'я в супроводі ракетних крейсерів USS San Jacinto (CG-56) і USS Vella Gulf (CG 72), а також есмінців Truxtun (DDG-103), USS James Williams (DDG-95) і USS Stout (DDG 55). На борту авіаносця розміщені 48 винищувачів-бомбардувальників F/A-18E Super Hornet.

У Перській затоці американське угруповання змінить авіаносну ударну групу авіаносця USS Harry S. Truman, однак до цього воно може на деякий час "затриматися" в Східному Середземномор'ї поблизу Сирії, відзначають оглядачі.

Раніше повідомлялося, що американський есмінець USS Ross пройшов через протоку Босфор і прямує до акваторії Чорного моря.