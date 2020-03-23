В Естонії коронавірус діагностували ще у 26 осіб, загалом - 352 випадки

За останню добу в Естонії виявили 26 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих сягнула 352 осіб.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

«На ранок 23 березня в Естонії коронавірус було діагностовано у 352 осіб. Було проведено загалом 3724 тести. Порівняно з учорашнім днем ​​було виявлено 26 нових заражених коронавірусом, включаючи 16 на Сааремаа, п'ять - у Хар"юському повіті, чотири - в Вируському повіті і один - в Тартуському повіті», - йдеться у повідомленні.

Зараження за віковими групами залишилося незмінним: на частку до 20 років припадає менше ніж 6%, а на осіб за 60 років - 17% інфікованих. Госпіталізовано 15 осіб, четверо з яких потребують інтенсивної терапії. Два пацієнти перебувають у критичному стані в реанімації.

У восьми містах Естонії - Таллінні, Тарту, Пярну, Курессааре, Вільянді, Нарві, Пайде і Кохтла-Ярве - запущено розширене тестування на коронавірус на підставі направлення від сімейного лікаря. Ці пункти працюють за принципом drive-in.

Тести роблять насамперед тяжкохворим і людям, які входять до груп ризику, в тому числі літнім людям і людям з хронічними захворюваннями.

Тест на вибір робиться також працівникам охорони здоров'я та опікунських закладів, для того щоб не виникло розповсюдження вірусу в медичних і опікунських закладах, а також працівникам поліції, рятувального департаменту та іншим людям, які задіяні в запобіганні поширенню Covid-19.

Департамент здоров'я, Міністерство соціальних справ Естонії вживають особливих зусиль, щоб доставити в країну більше засобів особистого захисту. Естонія бере участь у загальному держзамовленні Європейської Комісії, в рамках якого закуповуються респіраторні захисні засоби, рукавички, захисні костюми та окуляри. За планом Європейської Комісії держзамовлення може зсунутися на травень місяць.

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Естонські медики закликають активніше телефонувати на інфотелефони (1220, 1247) російськомовних жителів країни. «На жаль, кількість дзвінків російською мовою, щодо загальної кількості, маленька. Ми дуже чекаємо, щоб російськомовні люди сміливо зверталися до нас за коректною і достовірною інформацією. Ми обслуговуємо і російською мовою», - сказала гендиректор Центру тривоги Кятлін Алвела.

Фото: АА.