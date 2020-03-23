У Латвії кількість випадків коронавірусу зросла до 180, у Литві - до 143

За минулу добу в Латвії було проведено 987 аналізів на коронавірус Covid-19, з яких 41 виявився позитивним. Загальна кількість інфікованих сягнула 180 осіб. Тестів виконано вже 6114. У Литві - 143 підтверджені випадки інфікування.

Про це повідомляє в Twitter Центр профілактики і контролю захворювань.

«Загалом 987 обстежень було проведено напередодні у пацієнтів, підозрюваних на Covid-19, інфекцію підтверджено у 41 людини. До цього часу в Латвії було проведено загалом 6114 розслідувань щодо людей, підозрюваних у наявності Covid-19, виявлено 180 випадків Covid-19», - йдеться у повідомленні.

41 позитивний тест Covid-19 за добу - це максимальний показник за весь час спостережень у Латвії.

Як повідомили 21 березня представники МОЗ, в Латвії змінюється алгоритм тестування людей на Covid-19, щоб зробити взяття зразків точнішим і зосередити обстеження на тих групах суспільства, які схильні до найвищого ризику.

Так, за словами керівника Служби невідкладної медичної допомоги Лієне Ципуле, останнім часом були збільшені потужності для тестування людей, які повернулися з-за кордону, але захворюваність у цій групі низька. Тепер же відповідальні служби щільніше займуться випадками, коли інфекція циркулює всередині Латвії. Для цього встановлено нові намети на вулиці.

Як повідомлялося, Латвія вжила додаткових заходів з обмеження поширення коронавірусу, зокрема, закривши міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня. Режим НС, який діятиме до 14 квітня, передбачає різні заходи для протистояння поширенню інфекції, включаючи обмеження часу роботи публічних місць і закриття навчальних закладів. За дотриманням режиму самоізоляції тими людьми, які зобов'язані його дотримуватися, стежить поліція.

Як повідомляє портал Delfi, Міністерство охорони здоров'я Литви заявило про 143 підтверджені випадки інфікування.

«МОЗ Литви повідомляє, що в неділю ввечері встановили ще 14 нових випадків коронавірусу (Covid-19). Всього на даний момент їх 143 », - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що один хворий повернувся з Великої Британії, 9 контактували з особами, які повернулися з Норвегії, ще один зразок був узятий в мобільному пункті. Ще 3 випадки підтверджені в Каунаській клініці, всі зразки взяті в мобільному пункті. Розпочато епідеміологічні розслідування.

У Литві в зв'язку з поширенням коронавірусу оголошено надзвичайний стан. Закриті кордони, заборонені масові заходи, закриті всі магазини, крім продуктових і аптек.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них більш як 99 тисяч осіб одужали, померли 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.