У Німеччині за добу - понад 4 тисячі нових випадків коронавірусу

Кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом у Німеччині за добу збільшилася на понад 4 тисячі.

Про це заявив президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на 00.00 понеділка кількість підтверджених випадків становить 22 672, це на 4062 більше, ніж добу тому. Зафіксовано 86 летальних випадків», - поінформував Вілер.

За його словами, рівень захворюваності у ФРН становить 27 на 100 тисяч населення. Середній вік захворілих - 45 років, померлих – 82 роки. При цьому 57% інфікованих – чоловіки.

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Водночас, згідно з даними Університету Джона Гопкінса, інфікувалися у Німеччині 24 873 особи, померли 94, вилікувалися 266. Таким чином смертність по країні становить 0,4% (в Італії - 9%).

Напередодні влада Німеччини запровадила жорстке обмеження усіх соціальних контактів. Експерти вбачають у цьому основну стратегію стримування поширення інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них більше 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.