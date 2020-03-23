В Ухані 108 добровольцям ввели експериментальну вакцину від коронавірусу

У китайському місті Ухань 108 добровольцям ввели нову вакцину від Covid-19, розроблену місцевими вченими та військовими.

Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на реєстр клінічних випробувань.

«… 108 людей з Уханя можуть з гордістю сказати, що цього тижня вони стали першими в країні, кому зробили ін’єкцію можливої вакцини від нового коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, експеримент розпочався у четвер, лише через три дні після того, як CanSino Biologics - фармацевтична компанія, яка розробляла продукт у співпраці з китайськими військовими - отримала "зелене світло" від Пекіна.

У дослідженні взяли участь особи віком від 18 до 60 років. Їх розділили на три групи по 36 осіб і ввели малу, середню і велику дозу вакцини.

Учасники випробування проведуть найближчі 14 днів у карантині під медичним доглядом. Вони розповіли, що після ін’єкції у декого підвищилася температура та виникла діарея, однак побічні ефекти швидко минули.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у дослідницькому центрі Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в американському Сіетлі першим чотирьом волонтерам ввели вакцину від коронавірусу Covid-19.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 342 407, з них більше 99 тисяч осіб одужали, 14 762 людини померли.

фото: Weibo