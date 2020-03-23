Коронавірусом заразилися 20% медиків Італії – ООН

Практично п'ята частина всього медичного персоналу в Італії зазнала зараження COVID-19.

Про це у Twitter інформує ООН.

"В Італії 20% медперсоналу заразилися COVID-19", - вказують в Організації Об'єднаних Націй.

При цьому акцентується увага, що більшу частину працівників медичної сфери у всьому світі становлять жінки.

"У глобальному масштабі жінки становлять 70% усіх працівників сектора охорони здоров'я. В умовах пандемії вони перебувають на передньому краї боротьби з COVID-19, і на їхні плечі лягає головний тягар реагування на кризу, що розростається", - йдеться в повідомленні.

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За останніми даними, оприлюдненими Медичним університетом ім. Джона Хопкінса (США), у світі зареєстровано понад 329 тис. випадків зараження COVID-19. 14 380 осіб померли, 97 846 одужали.

Найбільше хворих зареєстровано у Китаї, Італії та США.