У Росії стався вибух на ракетному заводі

У Мурманській області Росії на складі ракетного заводу стався вибух, постраждали п'ятеро моряків Північного флоту. Двоє з потерпілих перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на екстрені служби регіону.

«За попередніми даними, двоє постраждалих (від вибуху на складі - ред.) перебувають у тяжкому стані, троє - середнього ступеня тяжкості», - йдеться у повідомленні.

Інше джерело уточнило, що на складі зберігаються снаряди різного калібру. За однією з версій, причиною вибуху могли стати порушення при поводженні з боєприпасами. Пожежі після вибуху, нібито, не було.

У серпні 2019 року в Росії під Ачинськом в Красноярському краї стався вибух і пожежа на складі боєприпасів. З 20-кілометрової зони навколо місця НП евакуювали понад 16 тисяч осіб. У результаті вибухів в цілому одна людина загинула, ще 32 отримали поранення.

Фото: NASA