В Австрії застосовуватимуть ліки, які полегшують перебіг Covid-19

У лікарнях австрійського Зальцбурга будуть застосовувати два препарати, один з яких має прямий вплив на новий коронавірус, а другий полегшує на 90% важкий перебіг захворювання Covid-19.

Про це заявив куратор внутрішньої медицини Університетської клініки Зальцбурга Річард Грайль, повідомляє австрійська суспільна телерадіокомпанія ORF.

"Один препарат може уповільнити так званий запалювальний шторм. Відповідні дані ще не публікувалися. Але вони скоро будуть оприлюднені. Вони показують, що можна досягти на 90% зниження важкості захворювання", - заявив лікар, який очолює кризовий штаб для боротьби з коронавірусом.

За словами Грайля, мова йде про речовину, яка використовується в очолюваному ним дослідницькому центрі щодо боротьби з раком.

Стверджується, що другий препарат має прямий вплив на вірус. "Після лікарень у Китаї обидва препарати застосовують у тестовому режимі в деяких клініках Зальцбурга", - йдеться у повідомленні.

Препарати інфікованим вводять ін’єкційно і лише один раз.

Фото: scripps.edu