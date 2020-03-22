У Швейцарії кількість заражених коронавірусом перевищила 7000, померли 60

У Швейцарії кількість заражених коронавірусом перевищила 7000, померли 60

Укрінформ
У Швейцарії вже зареєстрували 7 014 підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомляє SWI.

"Станом на 22 березня у 7 014 осіб підтверджено коронавірус, а кількість летальних випадків сягнула 60", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами швейцарських чиновників, для зниження рівня поширення епідемії потрібен буде ще щонайменше тиждень.

Уряд видав рекомендації всім громадянам залишатися вдома, особливо людям зі слабким здоров'ям та особам похилого віку. В країні запроваджено загальнодержавну заборону на збори понад п’яти людей в одному місці. Урядом Швейцарії вжиті додаткові заходи щодо підтримки економіки.

Читайте також: У Швейцарії скасували референдум і заборонили збиратися більше п'яти осіб

Найбільш постраждалий швейцарський кантон, Тічино, через пандемію, зупинив все виробництво на власній території.

Як повідомлялося, за даними Worldometersу світі на вечір 22 березня зареєстровано понад 321 тисяча випадків захворювання на Covid-19.

Фото: Alessandro Crinari/Keystone

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-