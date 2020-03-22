У Швейцарії кількість заражених коронавірусом перевищила 7000, померли 60

У Швейцарії вже зареєстрували 7 014 підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомляє SWI.

"Станом на 22 березня у 7 014 осіб підтверджено коронавірус, а кількість летальних випадків сягнула 60", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами швейцарських чиновників, для зниження рівня поширення епідемії потрібен буде ще щонайменше тиждень.

Уряд видав рекомендації всім громадянам залишатися вдома, особливо людям зі слабким здоров'ям та особам похилого віку. В країні запроваджено загальнодержавну заборону на збори понад п’яти людей в одному місці. Урядом Швейцарії вжиті додаткові заходи щодо підтримки економіки.

Найбільш постраждалий швейцарський кантон, Тічино, через пандемію, зупинив все виробництво на власній території.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, у світі на вечір 22 березня зареєстровано понад 321 тисяча випадків захворювання на Covid-19.

Фото: Alessandro Crinari/Keystone