Нью-Йорк став епіцентром спалаху коронавірусу в Штатах
Укрінформ
Близько третини всіх випадків зараження коронавірусом у США зареєстровано у місті Нью-Йорк.
Про це заявив у відеозверненні міський голова Нью-Йорка Білл де Блазіо, повідомляє СNN.
За даними міської влади, у Нью-Йорку кількість випадків коронавірусу збільшилася зі 183 до 5151 протягом шести днів.
"Щоб ви розуміли, зараз це приблизно третина всіх випадків коронавірусу у Сполучених Штатах Америки. Я не хочу це казати, але це правда. Зараз ми є епіцентром цієї кризи", - сказав де Блазіо.
За словами мера, місто зараз потребує поповнення запасів, необхідних для боротьби з хворобою.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 березня зареєстровано 307 280 випадків Covid-19, з них 13 049 летальних. Одужали 92 376 людей.
Фото: Eduardo Munoz | VIEWpress | Getty Images