Нью-Йорк став епіцентром спалаху коронавірусу в Штатах

Близько третини всіх випадків зараження коронавірусом у США зареєстровано у місті Нью-Йорк.

Про це заявив у відеозверненні міський голова Нью-Йорка Білл де Блазіо, повідомляє СNN.

За даними міської влади, у Нью-Йорку кількість випадків коронавірусу збільшилася зі 183 до 5151 протягом шести днів.

"Щоб ви розуміли, зараз це приблизно третина всіх випадків коронавірусу у Сполучених Штатах Америки. Я не хочу це казати, але це правда. Зараз ми є епіцентром цієї кризи", - сказав де Блазіо.

За словами мера, місто зараз потребує поповнення запасів, необхідних для боротьби з хворобою.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 березня зареєстровано 307 280 випадків Covid-19, з них 13 049 летальних. Одужали 92 376 людей.

Фото: Eduardo Munoz | VIEWpress | Getty Images