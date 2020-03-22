В Австрії коронавірусом заразилися понад 3000 осіб

Станом на ранок 22 березня на території Австрії зафіксовано вже понад 3000 випадків інфікування новим типом коронавірусу, госпіталізовано 105 осіб.

Відповідні дані наводить у неділю федеральне міністерство з питань соціального захисту, охорони здоров'я, догляду та захисту прав споживачів Австрії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Станом на 8 ранку 22 березня кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 становила 3 026. Опівдні ця кількість зросла до 3 151 особи.

У порівнянні з минулою добою кількість заражених коронавірусом людей зросла на 13,6%. Водночас, цей показник є меншим від того, що був днем перед цим, коли кількість інфікованих осіб зросла на 21%.

Найбільше випадків зараження коронавірусом виявлено у федеральних землях Тіроль, що на кордоні з Італією (636), та Верхній Австрії, що межує з Німеччиною та Чехією (606). У столиці Відні виявлено 389 інфікованих коронавірусом людей.

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У 3046 інфікованих осіб спостерігається м’який перебіг захворювання, госпіталізовано 105 осіб, 15 з них знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Від Covid-19 в Австрії вже померли 9 осіб. Водночас 9 людей одужали.

У 3018 інфікованих осіб спостерігається м’який перебіг захворювання, госпіталізовано 105 осіб, 15 з них знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

Найбільше випадків зараження коронавірусом виявлено у віковій категорії від 45 до 54 років – 716, дві сусідні категорії (35-44 роки та 55-64 роки) – по 496 інфікованих осіб. У віковій групі понад 64 роки – 545 осіб. У віці 25-34 роки інфіковані 536 людей, у віці 15-24 роки – 318 інфікованих. Також коронавірусом заразилися 37 дітей віком 5-14 років та 7 дітей віком менше як 5 років.

Якщо дивитися на статистику за гендерною ознакою, то в Австрії більше інфікованих коронавірусом чоловіків (57%), ніж жінок (43%).

Перший випадок інфікування коронавірусом в Австрії виявлено 26 лютого.