Парламент Франції дав добро на запровадження надзвичайного стану

Парламент Франції ухвалив закон про запровадження надзвичайного санітарного стану, що передбачає особливі заходи безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє RFI.

"Французький парламент ухвалив закон про надзвичайний стан, що надає уряду особливі повноваження на час кризи, пов'язаної із поширенням коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Закон дозволяє уряду обмежувати свободу пересування та здійснювати реквізицію товарів та послуг протягом двох місяців його дії.

Напередодні голосування у Франції повідомили про ще 112 смертей унаслідок коронавірусу, загалом кількість летальних випадків в країні тепер становить 562.

Надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я дозволить уряду вживати спеціальні заходи на підтримку французьких компаній, найбільш постраждалих від пандемії.

Закон також дозволяє голові уряду за порадою міністра охорони здоров’я негайно реалізувати комплекс обмежувальних заходів по всій країні.

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Відповідно до цих заходів, уряд зможе впровадити жорсткіші обмеження на переміщення людей.

Уряд також матиме право конфісковувати будь-які товари чи послуги, включаючи автомобілі таксі для транспортування персоналу лікарень, для боротьби з пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 22 березня вірусом SARS-CoV-2 у світі інфікувались 307 280 людей. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.