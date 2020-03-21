Кількість випадків коронавірусу у Бельгії зросла до 2815, за добу померли 30 осіб

За минулі 24 години в лікарнях Бельгії від коронавірусу померли 30 пацієнтів, кількість інфікованих зросла ще на 558 осіб. Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків захворювання на Covid-19 сягнула 2815.

Інформацію про це у Брюсселі поширив Кризовий центр Бельгії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Тридцять людей в Бельгії померли від Covid-19 за останні 24 години. Це довело загальну кількість загиблих від коронавірусу до 67. Більшість жертв хвороби були віком за 65 років, одна – у віковій категорії від 25 до 44 років. З учорашнього дня з’явилося 558 нових інфікованих, тож загальна кількість випадків з початку пандемії в країні сягнула 2815», - повідомили представники Кризового центру під час пресконференції.

При цьому в країні одужали та були виписані з лікарень 262 особи (58 – за минулу добу).

За минулу добу були госпіталізовані 299 нових пацієнтів, тож зараз у лікарнях Бельгії знаходяться 1089 хворих на Covid-19. 238 з них перебувають у відділеннях інтенсивної терапії (додатково 74 людини з учорашнього дня), 174 пацієнти підключені до апаратів штучної вентиляції легень (на 53 більше, ніж учора).

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, 91 954 людини одужали і 11 417 померли.