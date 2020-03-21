Кількість випадків коронавірусу у Литві зросла до 69
Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на литовський МОЗ.
«МОЗ Литви повідомляє, що вночі у Литві виявили 6 випадків коронавірусу, один випадок діагностовано після смерті пацієнта. Всього у Литві встановлено 69 випадків захворювання», - йдеться в повідомленні.
Всі дослідження були проведені у литовській Національній лабораторії громадської охорони здоров'я і Каунаській клініці. Щодо всіх випадків буде проведено епідеміологічне розслідування.
Про померлу людину повідомляється, що "це літня людина з хронічними хворобами", яка знаходилася на лікуванні в Укмерзькій лікарні.
У Литві в зв'язку з поширенням коронавірусу оголошено надзвичайний стан. Закрито кордони, заборонено масові заходи, закрито всі магазини, крім продуктових і аптек.
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