У Латвії - 124 випадки зараження коронавірусом

За останню добу в Латвії зробили 1 241 тест на новий коронавірус, з яких 13 виявилися позитивними. Число інфікованих в країні досягло 124 осіб.

Про це повідомляє Центр профілактики та контролю захворювань (ЦПКЗ) у Twitter.

«1 241 дослідження було проведено напередодні у осіб, підозрюваних на наявність Covid-19, і інфекція була підтверджена у 13 осіб. На сьогодні в Латвії було проведено 4 446 тестів на Covid-19, зафіксовано 124 випадки Covid-19», - йдеться в повідомленні.

Латвійська служба невідкладної медичної допомоги готується до напливу більшого числа пацієнтів з Covid-19, у зв'язку із ситуацію в інших країнах і повернення до Латвії багатьох мандрівників з країн де зафіксовано коронавірус. У цій ситуації надзвичайно важливо дотримуватися запобіжних заходів.

Латвія ухвалила додаткові заходи щодо обмеження поширення коронавірусу, зокрема, закривши міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня. Режим НС, чинний до 14 квітня, передбачає різні заходи для протистояння поширенню інфекції, включаючи обмеження часу роботи публічних місць і закриття навчальних закладів. За дотриманням режиму самоізоляції тими людьми, які зобов'язані його дотримуватися, стежить поліція.

Як уже повідомлялося, 12 березня в Латвії було оголошено надзвичайний стан через поширення коронавірусу Cоvid-19. Закрито школи, вузи, багато підприємств і установ припинили очне обслуговування клієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 21 березня у світі зареєстровано 276 462 випадків зараження на коронавірус, зокрема 91 954 людини одужали і 11 417 померли.

Фото: AA