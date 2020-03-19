Поїзд Рига-Київ для евакуації українців запланували на 21-22 березня - посольство

Відправка потягу за маршрутом Рига–Київ для евакуації громадян України, які залишилися на території Латвії у зв’язку із запровадженням карантину, наразі запланована на 21-22 березня.

Про це повідомляється на Facebook Посольства України в Латвії.

«За уточненою інформацією, відправка потягу з Риги (до Києва, - ред.) планується орієнтовно на 21/22.03.2020 р. Про точну дату, час та місце відправки потягу з Риги Посольство інформуватиме додатково через соцмережі», - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої ночі та ранку працівники Посольства намагалися зв’язатися з кожним, хто вніс себе у список бажаючих на виїзд до України, проте мали місце випадки, коли не було зв’язку з абонентом, або абонент не відповідав.

«У разі якщо ви змінили свої плани або вже виїхали з Латвії, Посольство просить повторно звернутися і поінформувати про це, оскільки це дасть змогу для інших громадян скористатися цією можливістю евакуації в Україну», - наголошують українські дипломати.

Точну дату та місце відправки потягу з Риги в Україну Посольство повідомить по завершенню усіх формальностей, пов’язаних з отриманням дозволів на пересування потягу через території Латвії, Литви та Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський напередодні сказав у зверненні до співвітчизників, що для українців, які опинилися за кордоном, сформовані так звані хабові точки. Однією з них є латвійська столиця Рига.