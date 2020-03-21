Порушникам карантину в Румунії загрожує до 15 років в'язниці

У Румунії особам, які не дотримуватимуться обмежень, запроваджених через коронавірус, загрожуватиме до 15 років ув’язнення.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Людовік Орбан, повідомляє Romania Insider.

"Ми вирішили посилити покарання для тих, хто не поважає закони. Основним обов'язком уряду є захист здоров'я громадян. Ми будемо вживати суворих заходів до тих, хто не дотримується обмежень", - наголосив він.

Як зазначається, особам, котрі нехтуватимуть заходами безпеки та будуть поширювати заразні захворювання, загрожує покарання до 5 років в'язниці. До 10 років можуть дістати ті, хто заразять двох і більше осіб.

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За недотримання заходів у боротьбі з коронавірусом, що призвело до смерті людини, винуватцеві загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

Раніше уряд Румунії ввів режим надзвичайного стану, за останніми даними, у країні зафіксовано понад три сотні випадків інфікування COVID-19.