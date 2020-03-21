Канада відправлятиме на карантин усіх незаконних мігрантів

Усіх шукачів притулку, які незаконно потрапляють до Канади зі США, відправлятимуть у двотижневий карантин.

Про це на пресконференції в Оттаві заявила віцепрем’єр Канади Христя Фріланд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Міністр імміграції Канади взяв на себе зобов’язання з п’ятниці знаходити помешкання, у яких незаконні мігранти, що потрапляють до Канади через прикордонний пункт “Роксфам Роуд” у провінції Квебек, зможуть самоізолюватися на 14 днів”, - сказала Фріланд.

За її словами, це рішення було ухвалено, виходячи із розуміння, що “самоізолюватися складно навіть для канадців, які живуть тут і повертаються з подорожей”.

Через прикордонний пункт “Роксфам Роуд” неподалік Монреаля зазвичай проходить більшість мігрантів, які намагаються незаконно перейти зі США до Канади та отримати статус біженця.

За останніми даними, у Канаді виявлено 746 випадків зараження на Covid-19. Недуга забрала 12 життів.