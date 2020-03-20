Канада припинила видачу паспортів через Covid-19

Видачу громадянам Канади паспортів повністю припинено через епідемію коронавіруса.

Про це повідомляється на сайті уряду Канади.

"Паспортні послуги в усіх центрах надання послуг Канади припинено до подальшого повідомлення", - заявили в уряді.

У повідомленні уточнюється, що паспорти видаватимуть лише в окремих випадках, приміром, у разі серйозної хвороби заявника. "Вам слід відкласти подання заявки на паспорт, якщо ви відчуваєте лихоманку, маєте утруднене дихання, кашляєте або перебуваєте у самоізоляції", - зазначається у заяві.

Як повідомлялося, станом на ранок п'ятниці, 20 березня, у Канаді виявлено 846 випадків зараження на Covid-19. Недуга забрала 12 життів.