У Китаї кажуть, що другу добу поспіль не виявили нових випадків коронавірусу

У Китаї другу добу поспіль не зареєстрували нових випадків зараження коронавірусом нового типу COVID-19.

Водночас коронавірус знайшли у 39 китайців, які прибули з-за кордону, повідомляє Інтерфакс.

У Пекіні виявлено шість хворих, Шанхаї - вісім, Тяньцзіні - один, провінціях Гуандун - 14, Фуцзянь - три, Ляонін, Хейлунцзян, Чжецзян, Шаньдун, Сичуань, Ганьсу та Гуансі-Чжуанському автономному районі - по одному.

Також повідомляється, що за останню добу померло три людини, які раніше заразилися коронавірусом. Загальна кількість жертв хвороби в Китаї склала 3248 осіб. Число хворих перевищує 80 тисяч.

Нагадаємо: станом на початок 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. МОЗ також повідомило про третю смерть в Україні від коронавірусу. В Івано-Франківську померла жінка, інфікована COVID-19.

Фото: АА