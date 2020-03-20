У Нідерландах можуть заборонити розраховуватися готівкою

У Нідерландах через спалах коронавірусу супермаркети хочуть заборонити оплату готівкою.

Відповідне звернення вже було направлено на розгляд прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У зверненні пропонується заборонити у Нідерландах через спалах коронавірусу оплату готівкою у супермаркетах.

Крім того, у магазинах та на АЗС на касах між продавцем та клієнтом встановили скляні огорожі.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс Євробачення-2020, який цього року мав проходити у Роттердамі. Судове засідання у справі МН17 має відбутися 23 березня 2020 року о 10:00, але без присутності громадськості та преси. Стежити за судовим процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію.

У Нідерландах закрили школи, садочки, ресторани та кафе. Супермаркети працюватимуть.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.