За крадіжку масок у Франції можна отримати 3 роки в‘язниці та штраф €45 тисяч

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер попередив громадян, що за крадіжку медичних масок злочинцям «світить» три роки ув‘язнення та штраф у розмірі €45 тисяч, а за подібне нічне правопорушення з проникненням у медичний заклад – 5 років та €75 тисяч.

Він також наголосив на невідворотності покарання та запевнив у торжестві справедливості над тими, хто наважиться нагріти руки на незаконній торгівлі медичними масками, повідомляє впливове видання Le Figaro.

"Крадіжка масок є ганебним та огидним явищем. Це звичайна крадіжка, яка карається 3-ма роками в'язниці та штрафом у розмірі 45 тисяч євро. Скоєння цього злочину може мати обтяжуючі обставини. Наприклад, нічна крадіжка з аптеки із завданням шкоди (установі) карається 5-ма роками ув'язнення та штрафом у розмірі 75 тисяч євро", - сказав Кастанер.

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Міністр попередив про карну та адміністративну відповідальність ділків, що пропонують французам підробні довідки про пересування. "Що стосується підприємств, які продають фальшиві довідки про переміщення, то за скоєння подібних злочинів законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 1 рік та штрафом у розмірі 15 тисяч євро", - нагадав він.

Кастанер також повідомив, що останні два дні поліція патрулює вулиці країни, щоб забезпечити належне дотримання обмежувальних заходів.

"Правоохоронці здійснили понад 70 тисяч перевірок серед населення і виписали 4095 штрафів за порушення правил", - сказав він, додавши, що першим правилом є "залишатися вдома, оскільки це рятує життя".

Раніше повідомлялося, що за останні 24 години у Франції померло 89 людей, а з початку "кризи здоров’я" – 264 особи. Коронавірусна епідемія стрімко загострюється на французькій території, усього підтверджено 934 випадків зараження за добу.

За даними МОЗ, станом на 19 березня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, померло 8 970 осіб, одужало 85 749 людей.