За добу у Франції від коронавірусу померли 69 осіб

У Франції спостерігається активізація поширення коронавірусу - за добу померло 69 людей.

Про це свідчать дані Національного агентства громадського здоров'я Франції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За інформацією Нацагентства, станом на вечір 18 березня у країні зафіксовано 9 134 випадки зараження коронавірусом (напередодні було 7730); 244 людей померло (було 175). Таким чином, за добу у Франції від вірусу померло 69 людей.

Найбільш активна негативна динаміка спостерігається у регіоні Гранд Ест (історично – Ельзас), де головним містом є Страсбург. Тут зафіксовано 2164 випадки зараження (напередодні було 1820).

Як повідомлялося, у Франції запроваджений найвищий рівень загрози епідемії. У країні нині триває 15-денний карантин. Людям заборонено виходити з дому, окрім декількох нагальних причин: закупівля продуктів, ліків; відвідання лікаря; необхідність продовжувати робочу діяльність за відсутності можливості здійснювати її дистанційно; догляд за людьми, які потребують допомоги; вигулювання домашніх тварин (неподалік від місця проживання).

За порушення вимог карантину передбачений штраф у розмірі 135 євро.

За даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 людей померли та 84 114 осіб одужали.