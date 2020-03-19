Коронавірус в Ухані може зникнути до кінця березня – китайський експерт

Китайське місто Ухань, звідки почав поширюватися коронавірус, може повністю очиститися від Covid-19 до кінця цього місяця.

Про це заявив член Китайської інженерної академії та старший радник найвищого органу в галузі охорони здоров'я КНР Лі Ланьцзюань в інтерв'ю газеті China Daily.

"Якщо протягом 14 днів поспіль в Ухані не буде зареєстровано жодного нового випадку зараження коронавірусом, ми вважаємо, що настане час, коли блокаду можна буде поступово знімати. Ми очікуємо, що нові випадки захворювання припиняться в середині або наприкінці березня", - сказав експерт.

За його словами, після того, як блокада міста буде ослаблена, влада все ще повинна суворо виконувати дії, спрямовані на контроль над вірусом, щоб запобігти нових можливих спалахів.

Як зазначається, завдяки низці заходів у боротьбі з епідемією, запроваджених в Ухані з населенням понад 11 мільйонів, за останні два місяці спалах Covid-19 у столиці провінції Хубей вдалося значно стримати.

За словами китайського експерта, потрібні постійні зусилля для активізації моніторингу в суспільстві, щоб відстежувати можливих хворих. Також слід активізувати тестування на віруси у всіх амбулаторних клініках, щоб усі люди, які мають температуру, пройшли тести на новий коронавірус.

"Якщо буде виявлено підозрілий випадок, людину потрібно помістити в карантин, щоб запобігти можливості поширення вірусу далі", - сказав Лі.

Він наголосив, що за допомогою національної мобілізації, шляхом ефективної ідентифікації та ізоляції джерел інфекції лише за два місяці вдалося взяти під контроль епідемію.

"Я думаю, що наш досвід може допомогти іншим країнам в боротьбі з епідеміями", - заявив Лі.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 березня на материковому Китаї вперше не було зареєстровано нових випадків зараження коронавірусом серед місцевих жителів.

Станом на ранок четверга у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом, з них 8 970 смертей та 85 749 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

Фото: Wang Jing / China Daily