Пекін розкритикував Трампа за твіт про "китайський коронавірус"

Китай закликав США припинити звинувачення проти Пекіна після твіта президента Дональда Трампа про «китайський вірус».

Про це повідомляє ВВС.

«Ми закликаємо США виправити свою помилку і припинити необґрунтовані звинувачення проти Китаю», - сказав представник міністерства закордонних справ Китаю Ген Шуан.

Він заявив, що США повинні «подбати про власні справи», перш ніж піддавати стигматизації Китай.

Напередодні в понеділок президент США в твіті назвав коронавірус Covid-19 «китайським вірусом».

У Всесвітній організації охорони здоров'я застерігали від пов'язування коронавірусу з будь-якою конкретною областю або групою через ризик стигматизації. Однак ряд представників адміністрації США називають Covid-19 китайським вірусом. Тим часом, держсекретар Помпео неодноразово посилався на «вірус Ухань», де вперше був зареєстрований випадок захворювання.

Раніше представник зовнішньополітичного відомства Китаю Чжао Ліцзян заявив, що «нульовий пацієнт» світової пандемії міг з'явитися в США, а не в китайському місті Ухань. У відповідь держсекретар США Майкл Помпео у телефонній розмові з керівником міжнародного відділу ЦК Компартії Китаю Яном Цзечі висловив протест з приводу цієї заяви.