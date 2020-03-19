У Франції половина пацієнтів реанімації - молодші 60 років

У Франції половина пацієнтів інтенсивної терапії, заражених коронавірусом, молодше 60 років.

Про це заявив генеральний директор Управління охорони здоров'я Франції Жером Саломон у відеозверненні.

«Половина з 931 пацієнта, який перебуває в реанімації у важкому стані у Франції, є молодшими 60 років. Загалом 7% із 264 померлих людей мали вік до 65 років», - зазначив він.

За словами Саломона, від Covid-19 за останні 24 години у Франції померло 89 людей, а з початку «кризи здоров’я» – 264 особи. Коронавірусна епідемія стрімко загострюється на французькій території, усього підтверджено 934 випадки зараження за добу, сказав він, додавши, що кількість випадків подвоюється щодня.

Уряд Франції розгортає військові польові шпиталі та застосовує військову авіацію для евакуації хворих на коронавірус цивільних. Напередодні військовий літак евакуював 6 тяжких хворих з французького міста Мюлуз на сході країни до Марселя та Тулона на півдні.

Військово-повітряні війська на своїй сторінці у Тwitter розмістили відео евакуації.

#COVID19france ✈ Fin de l’évacuation sanitaire des 6 patients en état grave, à bord de l’A330 MRTT “Morphée”. Atterrissage à Istres, direction les Hôpitaux d’instruction des armées Laveran @HopitalLaveran (Marseille) & Sainte-Anne @ComHiasa (Toulon).#COVID19fr pic.twitter.com/ZzlmfU6U47 — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) March 18, 2020

Як повідомляв Укрінформ, система медичної евакуації авіації Morphee діє у збройних силах Франції з 2006 року. Це перше в історії її застосування в інтересах цивільних. Раніше вона використовувалася лише п'ять разів під час військових операцій в Афганістані і Косово.

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За даними МОЗ, на сьогодні у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання COVID-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.