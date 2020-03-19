Міністр охорони здоров’я Нідерландів подав у відставку

Міністр охорони здоров’я Нідерландів Брюно Браунс подав у відставку.

Про це повідомляє NOS.

Зазначається, що Браунс іде з посади через перевтому. Останнім часом він погано почувався, а напередодні знепритомнів під час дебатів у парламенті щодо коронавірусу, які тривали майже весь день, і впав з трибуни.

Як повідомлялося, у Нідерландах за добу підтверджено 409 нових випадків коронавірусу, 18 людей померли. Станом на 19 березня 2020 загалом у країні кількість хворих зросла до 2460. У реанімації перебуває 210 пацієнтів.

Фото: ANP