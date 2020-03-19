Міністр охорони здоров’я Нідерландів знепритомнів на дебатах про коронавірус

Міністр охорони здоров’я Нідерландів Брюно Браунс знепритомнів через втому під час дебатів у парламенті щодо коронавірусу.

Відповідаючи на питання він впав біля трибуни, повідомляє NOS.

“Міністру охорони здоров’я стало погано, коли він відповідав на питання. Браунс запевнив, що вже почувається краще. Він певен, що в інциденті винна втома”, - йдеться у повідомленні.

Дебати щодо коронавірусу тривали майже увесь день.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах 18 березня 2020 року було підтверджено 346 нових випадків коронавірусу, 15 осіб померли. Загалом у Нідерландах кількість хворих зросла до 2051, померло 58 людей.