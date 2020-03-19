У Нідерландах за добу - 409 нових випадків коронавірусу

Станом на 19 березня у Нідерландах кількість заражених коронавірусом сягнула 2460 - за добу зафіксовано 409 нових випадків інфікування.

Такі дані оприлюднив Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM), повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“За останню добу виявлено 409 нових хворих, 18 пацієнтів померли. Загалом 2460 хворих і 76 померлих”, - поінформували в RIVM.

Зазначається, що 594 хворих є медпрацівниками. У країні госпіталізовано 489 інфікованих.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах через епідемію коронавірусу закрили школи, дитсадки, ресторани та кафе. Супермаркети працюватимуть.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

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