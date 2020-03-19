Уряд Литви відкрив гуманітарні коридори до опівночі 23 березня

Уряд Литви ухвалив рішення відкрити гуманітарні коридори на території країни, які працюватимуть до опівночі 23 березня.

Про це повідомив у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.

«Гуманітарні коридори на території Литовської Республіки працюватимуть до 00:00 23 березня. До цього часу громадяни України зможуть перетинати кордон Литовської Республіки, щоби повернутися додому», - йдеться у повідомленні.

В Оперативному штабі додали, що про таке рішення уряду Литви від 18 березня Посольство України в Литовській Республіці повідомив Департамент державного та дипломатичного протоколу МЗС Литовської Республіки.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

В Україні наразі зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.