Уряд Литви відкрив гуманітарні коридори до опівночі 23 березня

Уряд Литви відкрив гуманітарні коридори до опівночі 23 березня

Укрінформ
Уряд Литви ухвалив рішення відкрити гуманітарні коридори на території країни, які працюватимуть до опівночі 23 березня.

Про це повідомив у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.

«Гуманітарні коридори на території Литовської Республіки працюватимуть до 00:00 23 березня. До цього часу громадяни України зможуть перетинати кордон Литовської Республіки, щоби повернутися додому», - йдеться у повідомленні.

В Оперативному штабі додали, що про таке рішення уряду Литви від 18 березня Посольство України в Литовській Республіці повідомив Департамент державного та дипломатичного протоколу МЗС Литовської Республіки.

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За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

В Україні наразі зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.

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