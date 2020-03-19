Канада скасувала найбільші військові навчання

Найбільші канадські військові навчання “Maple Resolve” цього року скасовані через поширення Covid-19.

Про це на своїй сторінці у Тwitter написав командувач Сухопутними військами Канади генерал-лейтенант Вейн Ейрі.

“Я вирішив скасувати навчання “Maple Resolve”. Хоча в короткій перспективі це може вплинути на нашу здатність вести бойові дії на вищому рівні, це захистить Сили та підтримає готовність до проведення операцій”, - зазначив Ейрі.

Він додав, що задоволений чинною реакцією канадської армії на Covid-19.

Міжнародні навчання “Maple Resolve” проводяться щороку у травні у провінції Альберта. Участь у них беруть тисячі військових із Канади, США, Великої Британії, Австралії та Франції. Під час навчань артилерія, броньована техніка та авіація використовуються для симуляції масштабної військової операції.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків зараження Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

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Як повідомив CBC News начальник Штабу оборони Канади Джонатан Венс, усі канадські військовослужбовці у відпустках отримали наказ негайно повертатися до своїх баз на території Канади.

“Якщо ви перебуваєте поза межами Канади чи США - ми хочемо, аби ви негайно повернулися додому”, - сказав Венс.

Після повернення з-за кордону військові повинні обов’язково самоізолюватися на 14 днів, і лише після чого повернутися до виконання своїх обов’язків.

Водночас наказ стосується лише відпускників і не поширюється на військових, які несуть службу за кордоном.

“Ми хочемо, аби люди повернулися додому, але не для виконання спеціальних завдань, які я маю для них... Ми мусимо бути готовими до надзвичайних ситуацій, про які не знаємо, але до яких готуємося, особливо до епідеміологічної підтримки канадців”, - зазначив начальник Штабу оборони Канади.

Окрім наказу на негайне повернення, військовим також незабаром заборонять користуватися комерційним транспортом (авіаційним, залізничним та автобусним), а також від’їжджати більш, ніж на 250 км від помешкання або основної бази несення служби.

“Ми попросили людей не користуватися громадським транспортом... Ми намагаємося підтримувати присутність Сил. Ми прагнемо, щоб вони були присутніми достатньо, аби ми мали змогу призвати, якщо в цьому виникне потреба”, - підсумував Венс.

Як повідомляв Укрінформ, через поширення Covid-19 минулого тижня членам Збройних сил Канади вже заборонили покидати Канаду. Канадські військові бази також закрили для відвідувачів, у тому числі іноземних делегацій, а в штабах зменшили кількість персоналу.