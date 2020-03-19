Італія збирається продовжити карантин після 3 квітня

Через епідемію коронавірусу, що триває, голова уряду Італії Джузеппе Конте заявив, що карантин в країні буде пролонгований після 3 квітня.

Про це повідомляє Corriera dela Serra.

"Вжиті заходи, серед яких припинення ділової активності, заходи, що стосуються шкіл, потрібно продовжити", - заявив голова італійського уряду.

За словами Конте, уряд готовий надати мільярди державних інвестицій на заходи з протидії коронавірусу.

Також він додав, що державі вдалося уникнути краху системи охорони здоров'я, обмежувальні заходи працюють, а щодо їх посилення прем'єр зазначив: наразі в планах керівництва немає інших далекосяжних обмежувальних заходів, але якщо заборони не будуть дотримані, нам доведеться діяти".

Як відомо, в Італії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 35 713 осіб. Там 2 978 пацієнтів померли та 4 025 — одужали.

Також відомо про 17 361 інфікованих в Ірані, 14 769 — в Іспанії, 12 327 — у Німеччині та 9 464 — у США.

В Україні наразі зафіксовано офіційно 16 випадків зараження Covid-19: у Чернівецькій (10), Житомирській (1), Київській (2), Донецькій (1) областях та Києві (2).

За даними МОЗ, станом на 19 березня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 219 367, померло 8 970 осіб, одужало 85 749 людей.

Фото: AA