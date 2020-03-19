Коронавірусом у світі заразилися майже 220 тисяч осіб, понад 85 тисяч - одужали

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8 970 смертей та 85 749 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

Про це повідомляє Worldometers.

Як зазначається, більшість випадків зафіксували на материковому Китаї — 80 928. Проте станом на четвер у провінції Хубей та місті Ухань, де почалася епідемія коронавірусної інфекції, за день не виявили жодного випадку зараження. Також у КНР вперше не зафіксовано жодного внутрішнього випадку інфікування: 34 нові зараження пов’язані із людьми, що прибули з-за кордону.

Водночас новим епіцентром зараження стала Європа. Там повідомляють про більшу кількість нових випадків, ніж у Китаї.

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В Італії кількість інфікованих зросла до 35 713. Там 2 978 пацієнтів померли та 4 025 — одужали.

Також відомо про 17 361 інфікованих в Ірані, 14 769 — в Іспанії, 12 327 — у Німеччині та 9 464 — у США.

В Україні наразі зафіксовано офіційно 16 випадків зараження Covid-19: у Чернівецькій (10), Житомирській (1), Київській (2), Донецькій (1) областях і в Києв (2). Два з цих 16 летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області та 33-річна у Чернівецькій. Крім того, 18 березня стало відомо, що серед інфікованих — народний депутат Сергій Шахов.

Фото: АА