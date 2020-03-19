Коронавірусом у світі заразилися майже 220 тисяч осіб, понад 85 тисяч - одужали
Про це повідомляє Worldometers.
Як зазначається, більшість випадків зафіксували на материковому Китаї — 80 928. Проте станом на четвер у провінції Хубей та місті Ухань, де почалася епідемія коронавірусної інфекції, за день не виявили жодного випадку зараження. Також у КНР вперше не зафіксовано жодного внутрішнього випадку інфікування: 34 нові зараження пов’язані із людьми, що прибули з-за кордону.
Водночас новим епіцентром зараження стала Європа. Там повідомляють про більшу кількість нових випадків, ніж у Китаї.
В Італії кількість інфікованих зросла до 35 713. Там 2 978 пацієнтів померли та 4 025 — одужали.
Також відомо про 17 361 інфікованих в Ірані, 14 769 — в Іспанії, 12 327 — у Німеччині та 9 464 — у США.
В Україні наразі зафіксовано офіційно 16 випадків зараження Covid-19: у Чернівецькій (10), Житомирській (1), Київській (2), Донецькій (1) областях і в Києв (2). Два з цих 16 летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області та 33-річна у Чернівецькій. Крім того, 18 березня стало відомо, що серед інфікованих — народний депутат Сергій Шахов.
Фото: АА