У материковому Китаї вперше не виявили нових заражень коронавірусом

Cтаном на 19 березня у материковому Китаї вперше не було зареєстровано нових випадків зараження коронавірусом серед місцевих жителів.

Про це повідомляє CNN.

«Материковий Китай у четвер не повідомив про жодний локальний випадок зараження коронавірусом – вперше з моменту початку пандемії. Це є поворотна точка в глобальній битві проти Covid-19. Станом на четвер КНР повідомила лише про 34 нові випадки – усі вони привезені з-за кордону», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за останню добу в Китаї 8 людей померли після зараження коронавірусом.

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Як зазначається, ще минулого місяця материковий Китай повідомляв про тисячі випадків в день і вважався найнебезпечнішою інфекційною зоною в світі. Наразі після кількох місяців масового карантину, обмежень на поїздки і безпрецедентних загальнонаціональних зусиль країна скоротила до нуля число нових зареєстрованих випадків захворювання. Натомість загроза виходить з-за кордону, оскільки люди повертаються, приносячи з собою вірус.

Всього в КНР зареєстровано 80 928 випадків (включно з тими, хто вже вилікувався) і 3 245 смертей.

Станом на ранок четверга загальна кількість випадків захворювання на коронавірус у світі становить 219 367, кількість смертей – 8 970, одужали – 85 749 осіб.

Фото: Xinhua