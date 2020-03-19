Польське інтернет-видання зібрало основні фейки про коронавірус

У період пандемії коронавірусу у світі в інформаційному просторі з’являється багато неправдивих і маніпулятивних повідомлень.

Перелік типових фейків підготувало польське інтернет-видання Cyberdefence24.pl.

Зокрема, у польському інформаційному просторі останнім часом поширюються такі типові фейки на тему коронавірусу:

- Вітамін С і склянка води лікують від коронавірусу (ця інформація походила від нібито китайського професора Чень Хоріна, якого насправді не існує);

- Тест на коронавірус можна провести у домашніх умовах (це можна зробити лише у медустанові);

- Вживання води чи алкоголю допомагає у боротьбі з коронавірусом (часте вживання води добре для організму, але ніяк не захищає від зараження коронавірусом, алкоголь, навпаки, послаблює імунітет);

- Зараження коронавірусом означає смертельний вирок (понад 80% людей легко переносять захворювання, у зоні ризику – люди похилого віку та особи з хронічними захворюваннями);

- Домашніх тварин потрібно приспати, щоб вони не заражали людей (немає свідчень, що домашні тварини можуть переносити і заражати людей вірусом SARS-CoV-2);

- Вірус може переноситися за допомогою продуктів харчування (за даними Європейського центру з питань безпеки продовольства, на сьогодні немає доказів цього);

- Потрібно зробити значні запаси продуктів, оскільки їх не вистачить (у Польщі є значні запаси харчів);

- Варшава буде оточена санітарним кордоном (уряд Польщі заперечує наявність рішення про закриття Варшави);

- Викрадення дитини з інфекційної лікарні у Варшаві (це неправдива інформація, яка поширювалася з інтернет-сторінки, спеціально створеної для викрадення особистих даних користувачів);

- У Польщі закриють кордони окремих воєводств (інформація з’явилася на фейковій сторінці rmf-24.pl, яка імітує справжню сторінку радіо rmf24.pl);

- Закон щодо протидії коронавірусу у Польщі призведе до того, що всіх громадян вакцинуватимуть (вакцини від коронавірусу на сьогодні не існує);

- Коронавірус є біологічною зброєю, яку вигадали американці (насправді вірус SARS-CoV-2 виник у природних умовах від контактів людини з тваринами-носіями вірусу);

- Коронавірус є генетичною зброєю, яка спрямована проти жителів Центральної Азії (фейк сам вичерпався після початку епідемії в інших регіонах світу);

- Запобіжні заходи, які запроваджує польський уряд, насправді є реалізацією плану “воєнного стану+” (уряд Польщі не має наміру запроваджувати воєнний стан);

- Коронавірус є справою Джорджа Сороса, Генрі Кіссінджера, сімей Ротшильдів, Рокфеллерів тощо (типовий фейк);

- ЄС не допомагає у боротьбі з коронавірусом (Єврокомісія виділила на боротьбу з коронавірусом 37,3 млрд євро);

- Китай є рятівником у боротьбі з коронавірусом (Китай зараз намагається допомагати іншим країнам, але на початковому етапі, коли вірус ще не поширився, уряд КНР приховував проблему);

- Коронавірус є прикриттям для запровадження мережі 5G (епідемія коронавірусу не має нічого спільного із запровадженням у Китаї технології 5G).

Водночас, Cyberdefence24.pl застерігає людей від відвідування невідомих і сумнівних інтернет-сторінок із сенсаційними заголовками на теми коронавірусу, картами, де вказано, як поширюється коронавірус чи збільшується кількість заражених - як правило, ці сторінки створені для викрадення особистих даних користувачів.

Інтернет-користувачі мають уникати купівлі в Мережі продуктів і ліків, які нібито мають запобігти зараженню коронавірусом. Крім того, потрібно остерігатися фейкових інтернет-магазинів, які пропонують наприклад, купівлю медичних масок, - слід перевіряти дані цих магазинів чи способи переведення коштів (форму оплату PayPal шахраї використовують найчастіше, оскільки у ній найскладніше подавати скарги).

Крім того, шахраї останнім почали висилати смс-повідомлення нібито від уряду Польщі з тематикою протидії коронавірусу. Уряд Польщі застерігає підприємців від пересилання коштів на фіктивні рахунки нібито міністерства фінансів для погашення податкового боргу, на рахунки урядових структур, які мають піти на посилення валютних резервів Нацбанку, допомогу міністерству охорони здоров’я, чи загальне щеплення у зв’язку з коронавірусом. Людей також просять ігнрувати смс-повідомлення про надання особистих даних нібито у зв’язку з урядовою програмою допомоги продуктовими наборами у зв’язку з коронавірусом.

За даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 людей померли та 84 114 осіб одужали.

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