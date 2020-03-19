Боротьба з фейками: Facebook просуватиме перевірені новини про коронавірус

У Facebook заявили, що в цій соцмережі та месенджері WhatsApp відтепер з метою стримування фейкової інформації перевірені дані про розвиток пандемії Covid-19 буду потрапляти у верхню частину новинних стрічок.

Про це повідомляє AFP.

«Компанія Facebook заявила, що помістить «авторитетний» контент про коронавірус у верхню частину новинних стрічок, намагаючись задовольняти потреби користувачів на тлі зростаючого використання соціальної мережі і зупинити потік дезінформації на своїй платформі і в сервісі обміну повідомленнями WhatsApp», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в топі стрічки буде відображатися контент, наданий експертами у сфері охорони здоров'я, знаменитостями, вченими та іншими фахівцями, в якому пропонуються способи зниження ризику інфікування коронавірусом, наприклад, щодо серйозного ставлення до соціального дистанціювання.

Глава Facebook Марк Цукерберг наголосив: «Наша мета - надати достовірну інформацію всім, хто користується нашими послугами».

Провідна соціальна мережа також заявила, що майже подвоїла ємність сервера для забезпечення роботи WhatsApp, оскільки люди, що перебувають в ізоляції, здійснюють більше голосових і відеодзвінків за допомогою популярної служби обміну повідомленнями.

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Окрім цього, Facebook пожертвував 1 мільйон доларів Міжнародній мережі з перевірки фактів, щоб розширити присутність місцевих верифікаторів фактів і приборкати дезінформацію в WhatsApp.

Станом на ранок четверга загальна кількість випадків захворювання на коронавірус у світі становить 219 367, кількість смертей – 8 970, одужали – 85 749 осіб.