Глава Facebook заплатить по тисячі доларів співробітникам за роботу з дому

Глава Facebook заплатить по тисячі доларів співробітникам за роботу з дому

Укрінформ
Всім, хто через коронавірус змушений працювати віддалено, Марк Цукерберг додатково перерахує по одній тисячі доларів.

Про це пише CNBC з посиланням на офіційну заяву Марка Цукерберга.

Враховуючи, що компанія рекомендувала працювати віддалено всім своїм співробітникам, додаткову тисячу мають отримати як мінімум 45 тисяч осіб, офіційно влаштованих в компанії.

Додаткові виплати анонсував сам Марк Цукерберг, звертаючись до своїх працівників у корпоративному листі.

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Нагадаємо: раніше міністерство охорони здоров'я і соціальна мережа Facebook запустили сервіс миттєвого інформування про ситуацію з коронавірусом COVID-19 в Україні.

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