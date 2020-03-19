Глава Facebook заплатить по тисячі доларів співробітникам за роботу з дому

Всім, хто через коронавірус змушений працювати віддалено, Марк Цукерберг додатково перерахує по одній тисячі доларів.

Про це пише CNBC з посиланням на офіційну заяву Марка Цукерберга.

Враховуючи, що компанія рекомендувала працювати віддалено всім своїм співробітникам, додаткову тисячу мають отримати як мінімум 45 тисяч осіб, офіційно влаштованих в компанії.

Додаткові виплати анонсував сам Марк Цукерберг, звертаючись до своїх працівників у корпоративному листі.

Нагадаємо: раніше міністерство охорони здоров'я і соціальна мережа Facebook запустили сервіс миттєвого інформування про ситуацію з коронавірусом COVID-19 в Україні.