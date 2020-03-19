У Китаї колишнього віцегубернатора арештували за підозрою у хабарництві

Колишній віцегубернатор центрально-китайської провінції Хенань був арештований за підозрою у хабарництві.

Про це пише Xinhua.

“Верховна народна прокуратура у четвер оголосила про рішення арештувати Ху Гуанга, колишнього віцегубернатора провінції Хенань в центральному Китаї за підозрою в отриманні хабаря”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Національна наглядова комісія завершила розслідування справи Гуанга та передала її органам прокуратури.

“Центральний дисциплінарний комітет Комуністичної партії Китаю та Національна наглядова комісія минулого місяця оголосили, що Ху був виключений із партії та відсторонений від держслужби за серйозні порушення партійної дисципліни та законів”, - повідомляє Xinhua.

Додамо, що у провінції Хенань проживає близько 95 млн жителів. Вона вважається однією із найменш економічно розвинених у Китаї.