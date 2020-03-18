У Чехії заборонили виходити з дому без масок

Уряд Чехії оголосив нові заходи з боротьби з коронавірусом. Від завтра у громадських місцях можна перебувати лише у масці чи будь-чому, що закриватиме обличчі.

Про це розповів прем’єр ЧР Андрій Бабіш, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд ухвалив низку рішень. Найважливішим є обов'язок носити будь-які засоби захисту рота та носа на публіці. Постанова діє з опівночі (на четвер - ред.)», - поінформував Бабіш.

Бабіш зазначив, що держава не хоче карати людей за невиконання цього наказу, але висловив сподівання, що приклад «Італії, Іспанії та іншої Європи» переконає жителів республіки слідувати вказівці.

Керівництво поліції, втім, уточнило, що штраф усе ж цілком можливий – до 10 тисяч крон.

Також забороняється робити покупки в продуктових магазинах і аптеках між 10:00 та 12:00, цей час виділяється виключно для людей, яким понад 65 років.

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У вихідні очікується прибуття в Чехію українського літака, який має доставити з Китаю до 30 млн масок і респіраторів, а також інші засоби захисту. Ще 10 млн масок Чехія купила у В’єтнаму.

З 464 інфікованих 52 наразі лікуються у лікарнях, троє із них у важкому стані.

Як повідомлялося, Чехія оголосила надзвичайний стан раніше цього тижня.

Фото: Michal Krumphanzl, ČTK