Чеки на $850 мільярдів: у Трампа хочуть роздавати готівку американцям
Про це заявив у вівторок під час пресконференції в Вашингтоні міністр фінансів країни Стівен Мнучін, повідомляє The Washington Post.
"Ми розглядаємо можливість відправлення грошових чеків американцям", - заявив глава Мінфіну.
Він уточнив, що уряд планує зробити це "впродовж найближчих двох тижнів".
Ця ініціатива знайшла підтримку як серед демократів, так і республіканців, зауважує видання. Спочатку президент США Дональд Трамп хотів компенсувати втрати американців шляхом зменшення податків, але потім погодився, що це не матиме негайного ефекту.
"Зменшення податку на прибуток – це один зі способів, але він спрацює через багато місяців. Ми хочемо зробити щось набагато швидше", - заявив раніше у вівторок Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, адміністрація США ініціювала виділення додаткових $850 млрд з бюджету для підтримання економічної стабільності в країні. Цю пропозицію Має узгодити Конгрес Сполучених Штатів.