Чеки на $850 мільярдів: у Трампа хочуть роздавати готівку американцям

Адміністрація Дональда Трампа висловила намір щодо відправлення американцям прямих грошових платежів у рамках масштабного пакету стимулювання економіки розміром у $850 млрд з метою запобігання економічного спаду через коронавірус.

Про це заявив у вівторок під час пресконференції в Вашингтоні міністр фінансів країни Стівен Мнучін, повідомляє The Washington Post.

"Ми розглядаємо можливість відправлення грошових чеків американцям", - заявив глава Мінфіну.

Він уточнив, що уряд планує зробити це "впродовж найближчих двох тижнів".

Ця ініціатива знайшла підтримку як серед демократів, так і республіканців, зауважує видання. Спочатку президент США Дональд Трамп хотів компенсувати втрати американців шляхом зменшення податків, але потім погодився, що це не матиме негайного ефекту.

"Зменшення податку на прибуток – це один зі способів, але він спрацює через багато місяців. Ми хочемо зробити щось набагато швидше", - заявив раніше у вівторок Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація США ініціювала виділення додаткових $850 млрд з бюджету для підтримання економічної стабільності в країні. Цю пропозицію Має узгодити Конгрес Сполучених Штатів.