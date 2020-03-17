У Бельгії за добу виявили 109 випадків коронавірусу, загиблих вже 10

Протягом минулої доби у Бельгії зареєстровано 109 нових випадків Covid-19, загальна кількість інфікованих зросла до 1243 людей.

Такі дані оприлюднив Кризовий центр Бельгії.

За його інформацією, у понеділок, 16 березня, у країні померло шість пацієнтів з коронавірусом, а їх загальна кількість тепер зросла до 10 осіб.

Тим часом, як повідомляє телеканал RTL, у країні поширюється таке явище як «тимчасове безробіття».

«Близько 30 000 компаній використали «тимчасове безробіття» для зменшення контактів між людьми. За інформацією Федерального міністерства праці країни, ці заходи стосуються 200-300 тисяч бельгійців», - йдеться у повідомленні.

За даними профспілок, вибухонебезпечна ситуація складається на промислових підприємствах, де кількість виробників на один метр може сягати 4-5 осіб. Працівники обурені, що власники таких виробництв отримання вигоди ставлять вище за турботу про здоров’я людей.

ЗМІ повідомляють, що дві великі торгівельні мережі промислових товарів - MediaMarkt та Extra - оголосили про тимчасове закриття всіх своїх філіалів.

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Велика мережа супермаркетів групи Delhaize оголосила ранкові часи з 8 до 9 годин часом для людей віком понад 65 років, аби знизити ризики для цієї категорії населення. Для всіх інших встановлюється певний ліміт на відвідування магазинів, у приміщенні яких може одночасно перебувати лише обмежена кількість людей – 1 особа на 15 квадратних метрів, щоб не створювався натовп. Споживачам, які хочуть потрапити до супермаркету, доведеться почекати на вхід у черзі з дотриманням «соціальної» дистанції з іншими людьми у 1-1,5 метра.

В соціальних мережах стали з’являтися громадські ініціативи з віртуального об’єднання ізольованих людей та вирішення їх найбільш невідкладних проблем, наприклад доставки продуктів харчування та інших «базових» товарів. Станом на вівторок, 17 березня, трафік у головних постачальників інтернет-послуг подвоївся порівняно з минулим тижнем.

За рішенням Колегії суддів відповідні судові інстанції країни розглядатимуть лише невідкладні справи, решту судових засідань відкладено до моменту подолання епідемії.