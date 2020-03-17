В Іспанії за добу кількість заражених коронавірусом зросла на 2000
Про це повідомляє El Pais із посиланням на керівника Координаційного центру МОЗ Іспанії Фернандо Сімона.
«Іспанські чиновники з охорони здоров’я заявили у вівторок про близько дві тисячі нових випадків коронавірусу в країні за минулу добу», - йдеться у повідомленні.
За словами Сімона, загалом в Іспанії вже підтверджено 11 178 заражених коронавірусом.
Він також додав, що в країні загинула вже 491 людина від смертельного вірусу, пандемію якого визнали у світі.
Зазначається, що найбільша кількість хворих зареєстрована у Мадриді – 4 871 випадків. Проте, в іспанській столиці також зафіксований найвищий процент з вилікування людей – 19%.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 186 975 інфікованих осіб, з них одужали - 80 842 осіб, померли – 7 477.
В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині.