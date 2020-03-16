Першу смерть від коронавірусу зафіксували у Гватемалі

Перший летальний випадок коронавірусної інфекції зафіксували в неділю у Гватемалі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни,

Помер 85-річний пацієнт, який минулого місяця повернувся з Іспанії. Про хворобу цього пацієнта стало відомо 13 березня.

Наразі це єдиний підтверджений випадок Covid-19 на території Гватемали.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 16 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6513, одужали - 77 257.

В Україні підтверджено три випадки зараження коронавірусом, один із них летальний — 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Фото: АА