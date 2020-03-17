Угорщина закрила кордони для іноземців

Угорщина тимчасово припинила пропуск громадян на свою територію, на закарпатському кордоні пропускають тільки на в'їзд в Україну у межах чотирьох КПП на українсько-угорському кордоні.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.

“Відповідно до інформації, наданої угорськими прикордонниками, у зв’язку з проведенням карантинних заходів з 00.00 годин 17 березня 2020 року угорською стороною тимчасово припинено пропуск іноземців на в’їзд в Угорщину”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, наразі в пунктах пропуску для автомобільного сполучення на українсько-угорському кордоні «Лужанка-Берегшурань», «Вилок-Тисабеч», «Косино-Барабаш», «Дзвінкове-Лонья» та «Тиса-Захонь» здійснюється оформлення громадян України, які повертаються з Угорщини на територію України.

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Також із 9.00 17 березня до 19.00 22 березня з боку Словаччини в особливому режимі евакуюють громадян України, які не змогли заїхати з ЄС на територію України через закриті кордони.